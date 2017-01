Der Emirates-Flug EK863 von Muskat, der Hauptstadt des Sultanats Oman, nach Dubai rollt normalerweise um 11:50 Uhr zum Start. Doch am Sonntag kam es zu einer Verzögerung, noch bevor die Passagiere an Bord gehen durften.

Gepäckmitarbeiter trauten ihren Augen nicht, was sich im unteren Teil des Flugzeuges befand - beziehungsweise schlängelte. Wo die Container für Luftfracht und Gepäck eingeladen werden, war eine Schlange. Ob es sich um eine Gift- oder eine harmlose Schlange handelte, weiß man nicht. Über die genaue Schlangenart machte die Fluggesellschaft keinerlei Angaben, bestätigte jedoch den Zwischenfall.

"Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten", sagte ein Pressesprecher von Emirates Airlines. "Techniker und Reinigungskräfte sind am Arbeiten, damit das Flugzeug wieder eingesetzt werden kann", wie der "Deccan Herald" auf seiner Website berichtete.

Schlangenalarm in 10.000 Metern Höhe

Nach Medienangaben musste der einstündige Flug nach Dubai gestrichen werden. Doch nach der Statistik, die das Portal flightradar24 veröffentlicht hat, konnte Flug EK863 noch am selben Tag gegen 16:13 Uhr abheben. Die Passagiere erreichten Dubai mit einer knapp fünfstündigen Verspätung.

Der Zwischenfall erinnert an den Filmklassiker "Snakes on a plane" aus dem Jahre 2006 und an eine viel dramatischere Situation mit einer Schlange, die sich vor Kurzem auf einem Inlandsflug in Mexiko ereignet hatte: Mitten im Reiseflug auf dem Weg von Torreón im mexikanischen Bundesstaat Coahuila nach Mexico City ringelte sich eine grau-grüne und eineinhalb Meter lange Schlange aus einem Spalt zwischen der Bordwand und den Gepäckablagefächern in Richtung Flugzeugmitte.

Damals ergriffen die Fluggäste in der unmittelbaren Nähe des Reptils die Flucht und retteten sich in den Gang des Jets der Fluggesellschaft Aeroméxico. Mit einer Decke fingen beherzte Passagiere die Schlange ein, ein anderer filmte die Szene, die er später auf Youtube ins Internet stellte.