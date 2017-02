SpaceX will 2018 mit Passagieren den Mond umrunden

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX des Internet-Pioniers Elon Musk will 2018 zwei Weltraumtouristen zu einer Umrundung des Mondes in den Weltraum schicken. SpaceX will das Dragon-Raumschiff benutzen, mit dem das Unternehmen auch schon Nachschub zur Internationalen Raumstation ISS und bald auch Astronauten fliegt. Laut SpaceX sollen die beiden Touristen bereits angezahlt haben, wie viel wurde nicht bekannt. Auch über die Identität wurden keine Informationen veröffentlicht, laut Musk soll es sich aber nicht um Personen aus Hollywood handeln. Das Training für die beiden Weltraumtouristen soll am Ende dieses Jahres beginnen. Das Unternehmen bezeichnete die Mission als wichtigen Meilenstein. SpaceX arbeitet an seinem langfristigen Ziel Menschen zum Mars zu bringen.