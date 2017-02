So sieht die Glamour-Welt von Stewardessen aus

Ein Beitrag geteilt von Flight Attendant Club™ (@flightattendantclub) am 22. Feb 2017 um 23:20 Uhr

Sie posen im Cockpit, räkeln sich lässig in der Triebwerksgondel oder auf dem Hotelbett und zeigen viel Bein: Die Flugbegleiterinnen auf Instagram. Unter den Hashtags mit Namen wie #airlineangels, #flightattendantclub, #trollydolly oder #hostessdelair geben sie Einblick in ihren Alltag. Von Jetlag, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und kurzen Aufenthalten in billigen Hotels keine Spur.

Stattdessen zeigen die Schnappschüsse eine visuelle Bestätigung eines Traumjobs an Bord und über den Wolken. Beim Anblick sollte man nicht vergessen: Eingestellt von den Fluggesellschaften werden Flugbegleiter für ihre Hauptaufgabe: Sie sind für die Sicherheit an Bord der Fluggäste zuständig.

Entspannung zwischen zwei Flügen

Warten auf den Rückflug aus der DomRep

Handgepäck gehört in die Ablagen über den Sitzen

Selfie im Hotelzimmer

MARCH : Philadelphia, Tel Aviv, Basel and Gothenburg ✌️ plus I'll finally be getting trained on the 787 #dreamliner 😍✈️ #avgeek Ein Beitrag geteilt von Hazel Jenkins (@hazeljenks) am 18. Feb 2017 um 1:35 Uhr

Ein Leben aus dem Koffer

Beine zeigen im Cockpit

Stopover am Pool

Posing vor dem Flower-Power-A380 in Dubai

Frühstück im Hotel

Break time #arkia #breakfast #stewardesslife 🍴😎👍 why not ??? Ein Beitrag geteilt von Hagit ✈️ snap 💃 hagita5 (@hagit_abramovich) am 2. Feb 2016 um 1:06 Uhr

Ein Kuss für den Jet

Ein Job, der Flügel verleiht