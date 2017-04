Teenager fliegt ins falsche Sydney

Es gibt den alten Witz mit dem Sachsen, der in ein Reisebüro geht, einen Flug nach Bordeaux buchen will und schließlich in Porto landet – einfach weil sich beides im sächsischen Idiom für ungeübte Ohren gleich anhört. Bei der Reiseplanung können kleinste Details entscheidend sein, ein Tippfehler kann Hunderte Euros kosten und manchmal endet man tatsächlich irgendwo, wo man gar nicht hin wollte.

Genauso erging es einem jungen Mann aus den Niederlanden. Der 18 Jahre alte Milan Schipper aus Vaassen wollte Australien erkunden, ein wenig arbeiten und das tolle Wetter genießen. Deshalb konnte er sein Glück kaum fassen, als er online einen Flug nach Sydney zum Schnäppchenpreis von 800 Euro fand. "Also sagte ich mir: Buch' den", sagte er dem kanadischen Radiosender CBC.

Sydney in Kanada statt Sydney in Australien

Es war eine schlechte Entscheidung. Der günstige Flug ging zwar tatsächlich von Amsterdam nach Sydney. Aber nicht Sydney in Australien, sondern Sydney in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Beide Städte liegen nicht nur 26 Flugstunden auseinander, sie unterscheiden sich auch grundlegend: Das eine Sydney hat gut 900.000 Einwohner, das andere über 4,6 Millionen. In dem einen liegt die Durchschnittstemperatur im März bei fünf Grad, im anderen bei 25.

Dass er gerade ans falsche Ende der Welt unterwegs war, merkte Milan aber erst, als er schon in der Luft war: "Ich habe auf den Bildschirm mit der Flugroute vor mir geschaut. Da ist mir klar geworden, dass es noch ein anderes Sydney gibt. In meinem Kopf habe ich zehn Minuten lang geflucht." Statt das Abenteuer am unerwarteten Ziel anzunehmen, flog er sofort zurück nach Toronto und dann nach Amsterdam.



Milan bekommt doch sein Ticket nach Down Under

Wir lernen daraus: Bei der Urlaubsplanung am besten jedes Detail mindestens zweimal checken. Die besten Angebote haben meistens einen Haken. Und vor allem: Vorsicht bei Ihrem nächsten Sydney-Urlaub!

Milans Reise nach Australien ist damit erst einmal auf Eis gelegt – aber die Geschichte könnte doch noch ein Happy End haben. Nachdem das holländische Fernsehen über seine Odyssee berichtete, schenkte ihm eine Airline ein Flugticket nach Sydney. In Australien, natürlich.