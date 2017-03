Um die Welt mit leichtem Gepäck

Ihre Karriere begann im Jahre 2005, als sie die Oktoberausgabe der amerikanischen Zeitschrift "Playboy" zierte. Ein Jahr später wurde Sara Jean Underwood aus dem Beaverton im Bundesstaat Oregon Playmate des Monats und 2007 als Playmate des Jahres ausgezeichnet. Dann folgte die Schauspieler-Karriere: In den 17 Episoden der Doku-Soap "The Girls of the Playboy Mansion" spielte sie einfach sich selbst, das Playmate Sara.

On the road: Im Grand Teton National Park, Wyoming

Jetzt hat das schauspielernde Model eine weitere Karriere gestartet: als Weltreisende. Auf ihrer Instagram-Seite zeigt sie mit mehr als 1500 Beiträgen, wo sie schon überall gewesen ist - und leicht bekleidet posiert hat: Meist in der wilden Natur ihrer Lieblings-Bundesstaaten Oregon, Washington und Hawaii. Als Beweis lässt sie sich vor Ort professionell ablichten.

An der Pazifikküste: Rialto Beach in Washington State

Zwar schaffte sie es vor Jahren schon einmal nach Spanien, Italien und in die Karibik, aber zu mehr hat es noch nicht gereicht. "Ich träume davon, die ganze Zeit zu reisen und alle die wunderschönen Orte auf unserem Planeten zu besuchen", schwärmt sie auf ihrer Patreon-Homepage, mit deren Hilfe sie zukünftige Reisen finanziert und den Sponsoren tiefere Einblicke in ihr Privatleben verspricht. Zunächst plant die Dame einen Trip pro Monat zu unternehmen.

Camping am Broken Top Mountain in Oregon

Erfolg hat sie mit ihrem Konzept, denn auf Instagram verzeichnet sie immerhin 7,1 Millionen Abonnenten. Das macht ihr so schnell kein anderes weltreisendes Model nach.

Lockerungsübung auf Oahu, Hawaii

Vor dem Avalanche Lake in Montana

Abwärts mit der Gummi-Ente auf Hawaii

Leicht bekleidet im Arches National Park in Utah

SUP auf Hawaiis Hauptinsel Oahu

Im immergrünen Hoh-Regenwald von Washington State

Vor 2 Jahren besuchte Sara Barcelona

