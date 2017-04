Riesen-Kaninchen verendet an Bord eines United-Fluges

United Airlines kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem in den vergangenen Wochen ein Arzt und ein Brautpaar von Sicherheitskräften teilweise gewaltsam aus startbereiten Maschinen herauskomplimentiert wurden, beschäftigt die Medien nun der Tod eines Tieres, das im Frachtraum einer Maschine von United Airlines von London nach Chicago unterwegs war.

Nach der Landung der Boeing 767 am O'Hare Airport konnte der neue Besitzer des Kaninchens nur noch den Tod feststellen. Bei dem immerhin 90 Zentimeter langen Tier mit dem Namen "Simon" handelt es sich um eine Rarität: Das nur zehn Monate alte Tier war nach dem Willen der Züchterin dazu bestimmt, einmal das größte Kaninchen der Welt zu werden.

EXCLUSIVE: Valuable giant rabbit dies on United Airlines plane https://t.co/CGQJKjnPCS pic.twitter.com/86Xa5EX32T — The Sun (@TheSun) 25. April 2017

"Etwas sehr Merkwürdiges ist passiert, und ich möchte wissen was", fragt die Züchterin Annette Edwards in "The Sun". "Ich habe Kaninchen um die ganze Welt geschickt und noch nie ist so etwas passiert".

"Simon" war kerngesund

Angeblich war "Simon" nur drei Stunden vor dem Abflug von einem Tierarzt untersucht worden und für "kerngesund" erklärt worden, ehe er in einem speziellen Cargo-Behälter gesetzt wurde, der für Tiertransporte vorgesehen ist. Auf internationalen Flügen befördert die US-Fluglinie Tiere nur im beheizten Frachtraum seiner Flugzeuge.

Der Käufer des Tieres sei "sehr berühmt. Er ist verärgert", sagt die 65-jährige Edwards. Für welchen Betrag "Simon" den Besitzer wechselte ist nicht bekannt. Allein der Unterhalt kostet ein Vermögen. Laut der "New York Post" muss mit umgerechnet 5500 US-Dollar pro Monat gerechnet werden. Denn für die Pflege ist extra Personal erforderlich.

Züchterin ist Ex-Playboy-Model

Der verstorbene "Simon" verfügt über einen Stammbaum: Sein Erzeuger ist kein Geringerer als "Darius". Mit einer Größe von 1,3 Meter gilt das Tier als größtes Kaninchen der Welt. Bei der Züchterin von "Simon" handelt es sich um ein Ex-Fotomodel, das unter anderem für den "Playboy" gearbeitet hat. Den Tod des Tieres erwähnt sie weder auf ihrer Homepage, noch auf ihrem Twitter-Account oder ihrer Facebook-Seite.

United Airlines hat die Beförderung und den Tod von "Simon" inzwischen bestätigt. "Wir untersuchen den Vorfall", heißt es lapidar. Aber unter den Mitarbeiter der Fluglinie sei Panik ausgebrochen, berichtet "The Sun".



Nach dem Desaster mit den Videos von Passagieren, die den gewaltsamen Rausschmiss eines Passagiers am Flughafen in Chicago in Netz stellten, fürchten die Angestellten der US-Airline nun einen weiteren PR-Gau.