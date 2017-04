Ohne zu zögern wird ein Hund mit einem Taser geschockt und auf einem Motorrad mitgenommen. Die Hundefleisch-Mafia im Vietnam greift zu schrecklichen Maßnahmen, um genug Fleisch als 'Delikatesse' dort auf den Markt zu bringen. Fünf Millionen Hunde werden in dem asiatischen Land jährlich getötet. Oft genug sind unter den Hunden auch Haustiere. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie rabiat zwei Männer vorgehen, die offenbar auf Hundejagd sind. Sie brauchen nur Sekunden, um den Hund in ihre Gewalt zu bringen. Was mit dem Tier anschließend passiert, ist nicht bekannt. Aber der gezeigte Vorfall lässt nichts Gutes ahnen. Denn einen Taser setzt ja niemand ein, der den Hund selber als Haustier haben möchte.