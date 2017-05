Das sind die romantischsten Traumziele

"Wollen Sie Ihrer Angebeteten einen Antrag machen?", fragt die preisgekrönte Reisejournalistin Abbie Kozolchyk im Vorwort ihres Buches "Romantische Traumziele". Doch welcher Ort ist ideal dafür? Auf den folgenden 250 Seiten des Bildbandes verrät sie, wo sich diese Ziele befinden und wie sie aussehen: Es handelt sich um "50 Paradiese auf Erden", so der Untertitel der Neuerscheinung.

"Romantik ist eine Frage des Erlebens: ein von Kerzen erleuchteter Tisch in einem Pariser Restaurant, Luxuscamping in der Wüste oder faulenzen im weißen Sand eines Palmenstrandes", schreibt Kozolchyk . "Echte Romantiker finden überall, was sie suchen - Hauptsache, der geliebte Partner ist an ihrer Seite."

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke stellen wir zehn der 50 romantischen Traumziele vor.