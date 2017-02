So fliegt es sich im neuen Lufthansa-Airbus

Die Lufthansa hat sich für den Premierenflug des neuen Airbus A350 von München nach Hamburg etwas Besonderes ausgedacht. Kurz vor der Landung in Hamburg-Fuhlsbüttel ging es im Tiefflug über das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder und anschließend drehte der A350-900 eine Schleife um die vor wenigen Wochen eröffnete Elbphilharmonie. Neben einigen geladenen Gästen waren auch 150 Luftfahrt-Enthusiasten und rund 30 Journalisten mit an Bord. stern-Redakteur Jannis Frech war einer von ihnen. Aufnahmen aus der Kabine des A350 und ein Zeitraffer-Video vom Flug von Hamburg nach München sowie Eindrücke und Meinungen der Fluggäste auf dem Jungfernflug hat er mitgebracht - spektakuläre Ein- und Ausblicke inklusive. Besonders zwei Dinge haben die Passagiere im Lufthansa-Airbus A350 begeistert. Der Premierenflug von München nach Hamburg im Video.