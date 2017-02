Hamburger Flughafen evakuiert - 50 Verletzte

Am Hamburger Flughafen sind am Sonntag durch den Austritt eines zunächst unbekannten Stoffes mindestens 50 Menschen verletzt worden. Die Plaza am Airport wurde gesperrt, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Hunderte Reisende mussten bei eisigen Temperaturen vor dem Flughafen ausharren. Der Flughafen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Unbekannte Substanz, #bpol räumt Flughafen Hamburg, Einsatzkräfte vor Ort.

— Bundespolizei Nord (@bpol_nord) February 12, 2017

Mehrere Menschen hätten über Atemwegsreizungen geklagt, hieß es bei der Feuerwehr. Die Feuerwehr richtete Behandlungsplätze für die Verletzten ein. Dort sollten Betroffene ärztlich untersucht und anschließend - falls nötig - in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Stoff sei vermutlich durch die Klimaanlage ausgetreten, erklärte der Sprecher. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Die Airport-Plaza enthält die zentrale Sicherheitskontrolle für die Fluggäste mit Kontrollstellen und Gepäckausgabe. Die Plaza schließt die Lücke zwischen den Terminals 1 und 2.