Erinnern Sie sich noch an 2006? In jenem Jahr rammen an einem Spätsommertag mehrere Männer mit dunklen Anzügen ihre Spaten in den sandigen Boden vor den Toren Berlins. Baubeginn für «den modernsten Flughafen Europas», wie es heißt. Inzwischen bauen die Verantwortlichen schon doppelt so lang am drittgrößten deutschen Flughafen als damals gedacht; 2011 sollte der Prestigebau in Betrieb gehen. Doch was heißt hier «bauen»? Mal wird gebaut, dann wieder abgerissen. Mal wird viel gearbeitet, dann wieder kaum - immer wieder begleitet von politischen Intrigen, offenem Streit und heftigem Wehklagen. Eine Serie geplatzter Eröffnungstermine hat den Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt für viele zum Symbol gemacht für Planlosigkeit und Verschwendung. Dafür stehen drei Buchstaben: BER - nach dem internationalen Kürzel des Luftfahrtstandorts Berlin. Die offiziell genannten Kosten für den Flughafen sind seit Baubeginn von 2 Milliarden Euro auf 5,4 Milliarden Euro gestiegen, was nur zum Teil auf Erweiterungen des Projekts zurückgeht. Erst seit einem guten Jahr gibt es wieder so etwas wie einen Überblick über die Baustelle und einen halbwegs klaren Plan, wie daraus noch ein funktionierender Flughafen werden kann. Im Oktober soll es Gewissheit geben, ob 2017 nun tatsächlich eröffnet werden kann. Gut möglich, dass die scheinbar unendliche Flughafen-Geschichte dann noch ein wenig verlängert wird.