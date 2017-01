Nackt auf Reisen – so ästhetisch präsentiert sich eine Polin auf Instagram

Bei Nacktaufnahmen muss man immer aufpassen. Sie wirken schnell billig und obszön. Die Bilder von Magdalena Wosinska aber sind anders: ästhetisch, künstlerisch, perfekt in die Stimmung des Hintergrundes eingebettet. Normalerweise fotografiert die gebürtige Polin Kampagnen für Adidas, Converse oder Magazinstrecken in der Vogue. All ihre Kunden sind nahmhafte Designer oder Unternehmen. Natürlich könnte sie sich darauf ausruhen. Das tut Wosinska aber nicht.

Als es Instagram noch nicht gab, schoß sie bereits Selbstporträts. Immer halbnackt. Aber auch immer so, dass nichts – außer die Kehrseite – zu sehen ist. Für Wosinska ist Nackheit zeitlos. Wenn man nackt ist, kann niemand sagen, welchen Status, welche Klasse man besitzt oder zu welcher Gruppe man gehört. Das sagt die 33-Jährige in einem Interview mit dem amerikanischen Magazin "Foam". Schnell wurde aus ihren Porträts eine Fotoserie, die sie im Buch "Experience Vol. 1" verewigte und auf Instagram unter dem Namen "The Magdalena Experience" veröffentlicht.



Nacktheit sollte nicht leicht zugänglich sein

Geboren ist Wosinska in Katowice, Polen. Als sie 24 Jahre alt war, zog sie nach Los Angeles in die USA, kaufte sich dort ein Haus und arbeitete als erfolgreiche Fotografin. Auf die Frage, warum sich Wosinska auf ihren Bildern nicht völlig nackt zeige, hat sie eine klare Antwort: Sie liebe Nackheit, aber völlige Nacktheit würde sie eher in einem Kunst-Buch veröffentlichen. Würde sie auf Instagram alles zeigen, wären die Bilder zu leicht zugänglich für bestimmte Leute, die sich hinter ihren Tastaturen verstecken.

Auf Instagram möchte sie mit ihren Followern um die Welt reisen, Abenteuer erleben – und ihnen die Welt so zeigen, wie sie sie selbst sieht.

Hier eine Auswahl der schönsten Selbstporträts von "The Magdalena Experience":