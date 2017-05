Kann ein Passagier ein Flugzeug landen?

Er wollte einfach nur runter. Das Flugzeug landen, dessen Pilot neben ihm zusammengebrochen im Gurt hing: Der Engländer John Wildey war 77 Jahre alt, als er zum ersten Mal in seinem Leben versuchte, eine Maschine heil zum Boden zu bringen. Niemand an Bord konnte ihm helfen, die Männer waren allein. Aber Wildey schaffte es, im vierten Anlauf. Zwei Experten leiteten ihn vom Boden über Funk. Das war 2013, und es ist einer der wenigen Fälle, in denen ein gänzlich Unerfahrener heil gelandet ist. Allerdings in diesem Fall mit einer Cessna 172, einem propellergetriebenen Viersitzer. Doch was wäre, wenn einmal in einem modernen Jet die ganze fliegende Besatzung ausfällt? Könnte ein Passagier ein großes Düsenflugzeug zum Flughafen steuern und sicher auf die Piste setzen? So etwas ist noch niemals passiert. Aber unmöglich ist es nicht, sagen Spezialisten. Am besten wäre gerüstet, wer schon am Flugsimulator herumgeflogen ist – nicht, weil sich in einer PC-Version das Steuer besonders realistisch anfühlt, sondern weil der Simulatorpilot weiß, wo die wichtigsten Instrumente im Cockpit sind. Es gilt, das Funkgerät zu nutzen, um Anweisungen zu empfangen. Dann den Autopiloten auf das Ziel zu programmieren und ihn zu aktivieren. Und nach Möglichkeit die Fähigkeit moderner Jets zur automatischen Landung zu nutzen. Den Anflug mit einem schweren, schnellen Flugzeug von Hand präzise auf die Piste zu schaffen, es sicher zu verlangsamen, auf dem Hauptfahrwerk zuerst zu landen und dann die Nase lange hochzuhalten, ist dagegen Übungssache. Viele Unfälle passieren am Boden, weil der gelandete Flieger mit hoher Geschwindigkeit von der Bahn abkommt. Deshalb hofft die Luftfahrtwelt, dass nie ein totaler Laie in die Lage kommt, die Handlandung probieren zu müssen. Unmöglich aber ist es nicht, dass sie oder er es schafft – bei Versuchen im professionellen Flugsimulator haben es einige schon geschafft. Aber auch sie waren zu Hause am PC-Simulator aktiv gewesen. John Wildey jedenfalls gilt seit seiner Cessna-Landung als Held.