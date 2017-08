Das kasachische Reiseportal Chocotravel hat mit einem Werbevideo für einen Skandal gesorgt. Der Grund: In dem Clip treten junge, gut aussehende Stewardessen beinahe unbekleidet auf. Der Clip sei sexistisch und herabwürdigend für die Frauen, so die Kritik. Allerdings veröffentlichte das Unternehmen zeitgleich auch eine Version mit halbnackten Männern. Davon ist in der Kritik meist nicht die Rede (aber Sexismus bleibt Sexismus). Wie auch immer man die Werbekampagne politisch und geschmacklich bewertet - ihr Ziel haben die Macher definitiv erreicht: Aufmerksamkeit für ihre Website.