Sie müssen kurzfristig auswärts übernachten? Dann packen sie doch das Nötigste auf folgende Art und Weise...

Was braucht man so? Ein T-Shirt, frische Unterwäsche, Zahnbürste und Zahnpasta und Socken, oder?

Dann legen sie die Shorts einfach auf Brusthöhe auf das T-Shirt...

Und die Bürste und Zahnpasta oben drauf.

Dann Falten sie die Seiten des Shirts nach innen.

Nun kommen die Socken zum Einsatz. Legen Sie sie in entgegengesetzter Richtung auf das obere Ende des Shirts, so dass die Öffnungen an der Seite hervorragen.

Dann rollen Sie das Ganze zu einer Wurst zusammen...

Die offenen Sockenenden stülpen Sie nun über die Rolle, so dass sie auch zusammenhält, et voila: die Nacht kann kommen.