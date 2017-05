Mit Musik im Ohr geht Laufen viel leichter. Aber immer den iPod oder das Handy in der Hand zu halten, ist auf Dauer nervig. Es gibt aber eine ganz einfache Lösung. Und die finden Sie in ihrer Sockenkiste. Alles, was Sie benötigen ist eine Schere, Ihren iPod oder ihr Handy und eine Socke. Legen Sie die Socke doppelt, und zwar so, dass dieses Stück der Größe Ihres Gerätes entspricht. Die Spitze des Strumpfs einfach abschneiden, durch ihn hindurch greifen und das Endstück nach oben ziehen. In diesem Raum kann ihr iPod nun geschützt liegen. Nun noch das Gerät einpacken und los geht’s.