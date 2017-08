Einchecken auf den letzten Drücker? Geht nicht mehr

Wer bislang als Flugpassagier von Air Berlin auf Kurz-und Mittelstrecken noch bis zu 30 Minuten vor Abflug einchecken konnte, muss jetzt mindestens eine Viertelstunde früher zum Flughafen kommen. Das Einchecken ist nur noch bis 45 Minuten vor Abflug gestattet, berichtet das Unternehmen.



Fernreisende hingegen können es ein wenig gemütlicher angehen: Die Schalter für Langstreckenflüge und Flüge nach Nordafrika und Tel Aviv schließen jetzt erst 60 Minuten und nicht mehr 90 Minuten vor dem Start. Die neuen Check-in-Zeiten gelten auch für Passagiere, die bereits online eingecheckt haben, aber noch Gepäck aufgeben möchten.



Sonderlich erfreut sind die Kunden darüber jedoch nicht.

Air Berlin bittet Passagiere früher zum Check-in. Demnächst: Air Berlin bittet Passagiere, zuhause zu bleiben. https://t.co/zzv6k4S4Q6 — Lorenz Maroldt (@LorenzMaroldt) 31. Juli 2017

Lufthansa reagiert auf US-Vorgaben

Die Lufthansa hatte bereits vergangene Woche das Check-in-Zeitfenster für alle Langstreckenflüge geändert. Kunden, die in der Economy und der Premium Economy Class reisen wollen, müssen ab sofort ihr Gepäck spätestens eine Stunde vor dem geplanten Abflug am Schalter abgegeben haben - bislang reichten dafür 40 Minuten vor Abflug. Reisende der Business und der First Class haben dafür - statt wie bisher noch 30 Minuten - ab sofort nur noch 40 Minuten vor Abflug Zeit.



Der Grund für die Änderung im Service seien verschärfte Vorgaben des US-Heimatschutzministeriums. Darunter fällt unter anderem eine intensivere Inspektion von elektronischen Geräten in Größenordnung von Laptops und Tablets, schreibt Spiegel Online.

Laut Air Berlin keine Verbindung zu US-Kontrollen

Air Berlin hatte die Kunden ebenfalls über die neuen Sicherheitsregelungen informiert. Insbesondere über die Inspektion elektronischer Geräte, die mitgeführt werden. USA-Urlauber sollen außerdem unmittelbar nach ihrem Check-in im Warteraum am Gate warten.

Laut einer Sprecherin von Air Berlin seien die Änderungen der Check-in-Zeiten keine Reaktion auf die Vorgaben der US-Behörden, sondern lediglich eine allgemeine Service-Anpassung.