Am Wochenende gab es auf Mallorca Berichte, dass an mehreren Stellen der Insel zumindest ein Hai gesichtet worden sei. Diese Bilder aus dem Internet sollen einen Blauen Hai zeigen, der am Sonntag am Strand von Palma unterwegs war. Laut einem Augenzeugen sah der Hai aus wie "erstarrt vor Angst". Der Augenzeuge fügte hinzu, das Tier sei zurück ins Wasser geschwommen. Badegäste hätten das Wasser verlassen müssen. Laut Medienberichten ist ein Blauer Hai, wahrscheinlich derselbe, am Sonntag gefangen genommen und aufgrund schwerer Verletzungen dann eingeschläfert worden.