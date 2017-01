So finden Sie alle Flüge mit dem Super-Airbus

Er ist riesig, sieht im Vergleich zu anderen Flugzeugen nicht besonders elegant aus, aber Fluggäste lieben ihn: den Airbus A380. Egal ob man einen Sitzplatz in der First, Business oder Economy Class gebucht hat, das größte Passagierflugzeug der Welt hat das Reisen revolutioniert: Durch das große Raumangebot, die breiteren Sitze und den geringeren Geräuschpegel ist das Fliegen auf langen Strecken stressfreier geworden.

Unter dem Hashtag #a380lovers gibt es inzwischen Zehntausende von Beiträgen auf Instagram und Twitter nur für diesen Flugzeugtyp. Insgesamt 204 Exemplare sind bei 13 Fluggesellschaften weltweit im Einsatz. Die Airlines berichten übereinstimmend, dass ihre A380-Flüge besonders gut ausgelastet sind und sich viele Passagiere bewusst für Verbindungen entscheiden, auf denen die A380 verkehrt.

Priorität A380 bei der Buchung

Was bisher fehlte, war eine Website mit einer speziellen A380-Flugsuche. Als zu mühselig erwies sich bei der Buchung, die Verbindungen dieses Großflugzeuges herausfinden. Doch der europäische Flugzeugbauer hat diese Marktlücke entdeckt und bietet jetzt unter iflya380.com eine spezielle Website an, die als A380-Suchmaschine bezeichnet werden kann.



"Die heutigen Buchungssysteme erlauben es Passagieren nicht, ihr bevorzugtes Flugzeuge leicht zu wählen, sagt Digitalisierungschef Marc Fontaine von Airbus. "Wir haben uns entschlossen, diese Lücke zu schließen, indem wir den Weg zur A380 für jedermann erleichtern. Erstmals wird bei einer Flugbuchung die Wahl des Flugzeugtyps in den Vordergrund gestellt."

Diese Airlines fliegen mit dem Airbus A380 Singapore Airlines, Emirates, Qantas, Air France, Lufthansa, Korean Air, China Southern, Malaysia Airlines, Thai Airways, British Airways, Asiana, Qatar Airways Etihad Airways

Auf der Homepage von iflya380.com muss wie auf jeder anderen Flugbuchungsseite nur die gewünschte Route, das Datum und die Reiseklasse (Economy, Premium Economy, Business der First) eingegeben werden. Sofort erscheinen die möglichen Flugverbindungen, sowohl Nonstop- als auch Umsteigeverbindungen, die mindestens eine Strecke mit der A380 einschließen, sowie die Angaben der Airlines und Flugpreise.

Zwischen 399 und 615 Sitzplätzen in einer A380

Die Ergebnisse lassen sich auch nach Ticketpreisen oder der Dauer der Flugreisen sortieren. Weitere Einzelheiten zum Service an Bord und zur Einrichtung des jeweiligen Airbus, die von den Airlines unterschiedlich ausgestattet sind, lassen sich ebenfalls aufrufen. Doch wie großzügig oder eng die Fluggesellschaften ihre großen Flaggschiffe konfiguriert haben, verrät die Website nicht. So packt Emirates bis zu 615 Fluggäste in einen Teil ihrer A380-Flotte, Lufthansa hat 509 und Korean Air nur 399 Sitzplätze eingebaut.

Wer auf der Airbusseite den passenden Flug gefunden hat und buchen möchte, klickt auf "Book your Travel" und wird zum bereits gefüllten Warenkorb der jeweiligen Airline-Website weitergeleitet.

So beliebt das durchgehend doppelstöckige Flugzeug bei Fluggästen ist, für den Hersteller entwickelt sich die A380 zum Sorgenkind: In den letzten Jahren verzeichnete Airbus kaum noch Bestellung für das riesige Flugzeuge. Wegen der geringen Nachfrage, muss die Produktion von 20 Maschinen pro Jahr runtergefahren werden. Ab 2018 sollen nur noch zwölf Exemplare die Werkshallen verlassen - hauptsächlich für den Großkunden Emirates.

