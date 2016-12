Morgens von Frankfurt mit Passagieren an Bord nach Tel Aviv und zurück und nachts als Frachtflugzeug mit technischen Exportgütern weiter nach Südamerika unterwegs - mit ein- und denselben Flugzeug. An dieser Vision tüfteln Ingenieure und Designer des europäischen Flugzeugbauers Airbus, der im kalifornischen Silicon Valley eine Ideenschmiede unterhält.

Denn Spontanität und Flexibilität stehen nicht nur bei Reisenden hoch im Kurs, sondern auch bei Fluggesellschaften. Deren Anforderungen an die Hersteller ändern sich laufend. Auch weil ein Flugzeug, das am Boden steht, keinen Gewinn abwirft.

Eine strikte Trennung von Cargo- und Passagierflugzeugen ist in absehbarer Zeit nicht mehr gefragt. Eine flexible Nutzung muss her. Bislang gilt die Umrüstung eines Flugzeuges als zeitaufwändig und teuer.

Flexibles Umrüsten durch Transpose

In Frachtmaschinen gibt es bereits eine Art modularer Nutzung, abhängig von der zu transportierenden Ware - von Paketen über sperrige Einzelteile bis zum Tiertransport von zum Beispiel Pferden in speziellen Boxen. Warum nicht dieses Prinzip auch auf die Passagierkabine übertragen?, fragte sich Jason Chua, der Projektleiter des Airbus-Konzeptes mit dem Namen "Transpose", was zu Deutsch "umstellen" bedeutet.

Denkbar wäre auf einem Tagesflug die Kabine mit einer eher normalen Bestuhlung mit verschiedenen Reiseklassen auszurüsten, für den Nachtflug kommen aber vermehrt Module mit Schlafkochen zum Einsatz. Auch spielen die Konzeptionisten mit Modulen wie Bar, Duty-free-Shop und Spa, wie ein Film zeigt.

Noch handelt es sich bei Transpose nur um eine Studie der Airbusleute an der US-Westküste. Sie basiert jedoch auf einem Flugzeugrumpf, der sich seit mehr als 20 Jahren bewährt hat: dem Airbus A330. Weit über 1000 Exemplare sind weltweit unterwegs. Und im kommenden Jahr wird der Airbus A330neo mit neuem Flügel und Triebwerken in Serie gehen.