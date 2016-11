Eine Auszeit vom Alltag - der fiebern viele entgegen. Die gute Nachricht für alle Urlaubsreifen: Die Feiertage fallen 2017 so günstig wie selten. Außerdem gibt's - dank Martin Luther - für viele einen Feiertag mehr als sonst. Es lohnt sich also, sich rechtzeitig Brückentage zu sichern. OSTERN: 14. bis 17. April Ostern dauert von Karfreitag bis Ostermontag und gilt als das höchste christliche Fest in Deutschland. Wer vor oder nach Ostern vier Tage Urlaub nimmt, kann acht Tage ausspannen. TAG DER ARBEIT: 1. Mai Zwei Wochen nach Ostern kommt schon der nächste Feiertag. Der Tag der Arbeit am 1. Mai fällt auf einen Montag und bietet so ein verlängertes Wochenende. CHRISTI HIMMELFAHRT: 25. Mai Der erste echte Brückentag winkt an Christi Himmelfahrt - wie immer ist der Feiertag an einem Donnerstag. Wer den Freitag freinimmt, kommt auf vier freie Tage am Stück. PFINGSTEN: 4./5. Juni An Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist überall in Deutschland Feiertag. Wer von Himmelfahrt bis Pfingstmontag Ferien machen will, bekommt für sechs Urlaubstage zwölf freie Tage am Stück. TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT: 3. Oktober Der Tag der Deutschen Einheit ist im kommenden Jahr ein Dienstag. Das heißt, mit einem Brückentag am Montag kann man vier freie Tage genießen. REFORMATIONSTAG: 31. Oktober Nächstes Jahr haben am Reformationstag alle frei - es gibt ein Jubiläum zu feiern. Luther hat vor 500 Jahren seine Thesen in Wittenberg angeschlagen. Der Reformationstag fällt auf einen Dienstag. Im Herbst ist also noch ein langes Wochenende mit vier freien Tagen drin. WEIHNACHTEN: 25./26. Dezember Das Weihnachtsfest fällt mit den Feiertagen an einem Montag und Dienstag sehr arbeitnehmerfreundlich aus. Heiligabend und Silvester sind jeweils am Sonntag - auch dafür muss man sich also nicht frei nehmen. Insgesamt bekommt man mit drei Urlaubstagen neun freie Tage im Stück. Und mit Neujahr - an einem Montag - sind es sogar zehn.