Das sind die größten Airlines der Welt

Es ist die wichtigste Organisation der zivilen Luftfahrt: die International Air Transport Association, kurz IATA. Bei dem 1945 in Montreal gegründeten Dachverband sind 275 Fluggesellschaften als Mitglieder registriert, deren Flüge rund 83 Prozent des Weltluftverkehrs abdecken.

Neben der Abrechnung von Tickets kümmert sich die IATA um einheitliche Standards wie die Vergabe von Drei-Letter-Codes für Flughäfen und die Abkürzungen für Fluggesellschaften für die jeweiligen Flugnummern. Auch beschlossen die Mitglieder vor rund zehn Jahren die Abschaffung der Papiertickets und die Einführung des elektronischen Flugtickets.



Daneben bietet die Organisation ihren Mitgliedern und der Presse eine Fülle von Statistiken an. So wird in jedem Sommer mit Spannung die Veröffentlichung der größten Fluggesellschaften erwartet. Dabei werden die Passagierzahlen in drei Kategorien veröffentlicht: nach Anzahl der Inlandsflüge, internationalen Flüge und deren Summe.



So liegen Airlines aus den USA und China durch ihr dichtes Inlandsflugnetz in der Rangliste der nationalen Flüge vorn, während bei grenzüberschreitenden Strecken die Airlines Ryanair, Easyjet, Emirates, Lufthansa und British Airways zu den Top-Playern im Markt gehören. Doch in der Gesamtstatistik ergibt sich ein anderes Bild - mit Überraschungen.

