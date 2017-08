Darum ist es in Flugzeugen wirklich so kalt

Viele Passagiere frieren im Flugzeug. Deshalb kleiden sich Reisende gerne im Zwiebellook. Die Durchschnittstemperatur in Flugzeugen liegt aber in der Regel zwischen 22°C und 24°C – sie ist also nicht anders als in den meisten Büros. Warum ist trotzdem so vielen Passagieren kalt?

Ein Grund: fehlende Bewegung. Der Körper erzeugt weniger eigene Wärme und friert schneller. Vor allem aber: Die von außen hinzugeführte Luft, die wir als Luftstrom wahrnehmen, ist deutlich kälter. Denn durch die Körperwärme der Passagiere steigt die Temperatur im Flugzeug kontinuierlich – frische Luft muss deshalb mindestens so kalt sein wie die Wunschtemperatur in der Kabine. Und warum sind Flugzeuge dann nicht einfach wärmer temperiert? Auch dafür gibt es einen praktischen Grund: Eine US-amerikanische Studie hat gezeigt, dass Menschen in einer warmen Kabine schneller ohnmächtig werden. Hierzu wurde der Zusammenhang zwischen kurz andauernder Bewusstlosigkeit, der Temperatur und dem Luftdruck in der Kabine untersucht. Die Fluggesellschaften nehmen also lieber ein paar frierende Gäste in Kauf, als zu riskieren, dass Menschen an Board bewusstlos werden. Also: Halstuch einpacken – und die angebotenen Decken nutzen.