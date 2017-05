Die Preisunterschiede für einen Citytrip sind riesig, je nach Reisemonat und Ort: So kostete im vergangenen Jahr im Reisemonat Juli ein Doppelzimmer in Monte Carlo 424 Euro, in Malaga dagegen nur 108 Euro. Zu diesem Ergebnis kommt der Trivago Hotelpreis-Index, der jeden Monat von der Metasuchmaschine ermittelt wird. Dabei dienen als Zahlenbasis die täglich zwei Millionen generierten User-Anfragen nach Hotelübernachtungspreisen.

So nutzen Sie den Trivago-Preisindex



Wir haben von den 50 wichtigsten Metropolen in Europa die Preise für jeden Monat ab dem Jahr 2011 bis zum Dezember 2016 aufbereitet. Zu Abfrage des Jahresdurchschnittspreises für ein Standard-Doppelzimmer fahren Sie mit der Maus über eine Stadt auf der Europakarte. Wählen Sie per Klick die gewünschte Stadt aus, um im Balkendiagramm die Preisentwicklung für jeden Monat zu erhalten. Auch hier erhalten Sie den genauen Wert, wenn Sie mit der Maus über die Balken fahren. Ein Klick in die Karte setzt die Auswahl zurück.