Das sind die besten Wellness-Hotels in Deutschland

Schon zum 17. Mal in Folge haben die anonymen Tester des jährlich erscheinenden "Relax Guide" mehr als 1300 Wellness-Hotels in Deutschland besucht. Ihr Fazit: Die Qualität in den Spitzenhäusern hat zugelegt. "Man sieht, dass hier einige ordentlich investiert haben", sagt der Herausgeber Christian Werner.

20 Hotels schnitten dabei besser ab als im Vorjahr. "Bemerkenswerte Aufsteiger sind vor allem in Bayern zu finden, dazu zählen etwa die Hotels Mooshof, Reischlhof und Jagdhof Röhrnbach, sie liegen alle im Bayerischen Wald“, so Werner.

58 Hotels schnitten jedoch – zumeist geringfügig – schlechter ab. Sieben mussten den Totalverlust ihrer bisherigen Lilie(n) hinnehmen. "Somit konnten nur knapp 170 Häuser mit dem Gütesiegel zertifiziert werden“, bilanziert der Branchenkenner. Das sind drei weniger als im "Relax Guide" des Vorjahres.



Anstieg bei Qualität und Preisen

Wie immer werden in die Wellness-Bibel nur Häuser aufgenommen, die mit mindestens 13 Punkten bewertet werden. Die Kriterien sind streng: Insgesamt schafften es nur 169 Hotels, die mit dem Qualitätssiegel der Branche, der "Lilie", ausgezeichnet und ausführlicher vorgestellt werden.

Aus: "Relax Guide 2018 Deutschland", Preis 24,90 Euro. Als Ergänzung auch als Scan-App für iOS im iTunes Store erhältlich.

Auch die Preise aller Hotels mit Wellness-Angebot stiegen im Vergleich zum Vorjahr: um 1,8 Prozent. Im Schnitt kostet eine Nacht nun 90,99 Euro (Basis: HP pro Person im DZ, billigste Kategorie, günstigste Saison) und deutlich weniger als in Österreich, wo der Durchschnittspreis bei 101,86 Euro liegt. Nach Aussage von Christian Werner haben die Wellness-Hotels in Bayern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke stellen wir alle Hotels vor, die in dem Ranking mit drei Lilien ("hervorragend") und vier Lilien ("Spitzenbetrieb" bei 19 Punkten, "Höchstnote" bei 20 Punkten) abgeschnitten haben. Weitere Informationen zu allen mit einer "Lilie" ausgezeichneten Häusern finden sie hier: www.relax-guide.com