In diesen Villen machen Sie Urlaub wie ein Hollywood-Star

Der Countdown läuft: In der Nacht von Sonntag auf Montag werden von der Academy of Motion Picture zum 89. Mal die Academy Awards vergeben - besser bekannt als die Oscars. Und wo entspannen die Preisträger? Wir haben einige der beliebten Ferien-Domizile früherer Oscar-Preisträger herausgesucht, die jeder buchen kann.

Hollywood, USA: Die Villa mit Filmgeschichte

Großer Whirlpool, eigener Billardtisch und von der Terrasse ein traumhafter Blick auf Hollywood: In dieser Villa stiegen schon viele Oscar-Gewinner ab: Frank Sinatra, ausgezeichnet mit dem Ehren-Oscars 1946 und 1954 als bester Nebendarsteller in "Verdammt in alle Ewigkeit" und Barbra Streisand. Sie räumte 1969 und 1977 je einen Oscar ab. Und Orson Welles schrieb in dieser Villa “Citizen Cane”, eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte. Heute bietet das Haus Platz für acht Gäste.

Über Holidu ab 178 Euro pro Nacht.

Las Vegas, USA: Auf den Spuren von Nicolas Cage

In dem großzügigen Anwesen hat schon Schauspieler Nicolas Cage Urlaub gemacht: Die Villa für zwölf Personen steht auf einem 370 Quadratmeter großen Anwesen mit einem idyllischen Garten und alten Bäumen. Filmtipp für einen der Abende: "Leaving Las Vegas" mit Nicolas Cage, der für seine Rolle in dem Streifen 1996 als bester Hauptdarsteller den Oscar erhalten hat.

Über Holidu ab 743 Euro pro Tag buchbar.

Mallorca, Spanien: Im Himmel über Mallorca

Von dieser Luxus-Villa oberhalb von Sóller hat man einen spektakulären Blick über Mallorca und das Mittelmeer. Schon Schauspielerin Halle Berry hat hier ihre Ferien verbracht. In den 280 Quadratmetern großen Gemächern haben bis zu zehn Personen genügend Platz. Auch gibt es einen Pool und einen Kinosaal.

Über Holidu ab 405 Euro pro Nacht und e-domizil.de buchbar.

Bahamas, USA: Zu Gast wie Penelope Cruz

Diese Traumvilla zwischen Palmen direkt am weißen Sandstrand ist kein Schnäppchen, bietet aber 18 Personen genügend Raum für einen Luxusurlaub. Hollywood-Stars wie Penelope Cruz, Javier Bardem und Glenn Close haben in diesem Ferienhaus mit großer Sonnenterrasse bereits entspannt. Besonderheiten: Ein Privat-Koch kann für 600 US-Dollar hinzugebucht werden, und Sie dürfen sogar ihr Haustier mitbringen.

Über Holidu ab 2654 Euro pro Nacht.

New Hampshire, USA: In der Berghütte von Bette Davis

Der kleine Bundesstaat in Neuengland ist der perfekte Ort für Sommerfrischler, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen. Im Winter eignen sich die Hänge der White Mountains zum Skifahren. Das wusste schon Bette Davis zu schätzen, die sich in dem Ferienhaus voller Kunstwerke und Antiquitäten gerne eingemietet hat. Sie erhielt 1936 und 1939 jeweils einen Oscar als beste Hauptdarstellerin in den Filmen "Dangerous" und "Jezebel - Die boshafte Lady" . Platz gibt es für acht Personen.

Über Holidu ab 226 Euro pro Nacht.

Los Angeles, USA: Die Unterkunft der Promi-Vermieterin

Die deutsche Filmproduzentin und Schauspielerin Birgit Stein hat mit viel Liebe fürs Detail eine Insel der Ruhe mitten in Los Angeles geschaffen.

In ihrer Oase in der Nähe der Melrose Avenue haben sich nicht nur Oscar-Gewinner Heath Leadger zurückgezogen, sondern bereits auch Matthias Schweighöfer und David Arquette. Eine marokkanische Hollywood-Schaukel und die Außen-Cabana sorgen für eine besondere Atmosphäre sowie zwei Tiki-Bars für tropisches Hawaii-Feeling.

Über Holidu ab 375 pro Nacht Euro oder direkt.