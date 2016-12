Seit Freitagnacht herrscht in Peking die höchste Smogwarnstufe. Die Luftverschmutzung in der chinesischen Hauptstadt ist so stark, dass Grundschulen und Kindergärten geschlossen bleiben müssen. Eine Hotelmanagerin beschreibt am Sonntag in Peking, wie sie sich fühlt: "Pekings Verschmutzung ist sehr heftig und sehr ernst. Als ich gestern draußen war, habe ich keine Maske getragen und meine Hals tat danach wirklich weh und ich fühlte mich schwindelig. Es fiel mir schwer, durch die Nase zu atmen. Diese Umweltverschmutzung ist ziemlich gefährlich für die Menschen. Daher ist es wichtig, die Umwelt zu schützen. Man braucht sich ja nur hier in Peking umzuschauen und man kann sehen, wie ernst die Lage in den letzten Jahren geworden ist." Der Verkehr wurde nach Angaben der Umweltbehörde in Peking eingeschränkt. Über Tausend Fabriken im Umland der Millionen-Metropole mussten die Produktion herunterfahren oder gar stoppen. Doch dieser Arbeiter muss trotzdem raus. "Ich muss Nahrungsmittel ausliefern und verbringe den ganzen Tag auf der Straße, daher hat die Verschmutzung einen großen Effekt auf mich. Die Sicht ist behindert. Und es sind einfach noch zu viele Autos und Menschen unterwegs." Die höchste Smogwarnstufe soll in Peking noch bis Mittwoch gelten.