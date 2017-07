Urlaub: Wo man in Europa mehr für sein Geld bekommt

Wer früher in den Urlaub nach Italien fahren wollte, musste vorher seine D-Mark in Lire tauschen. In Spanien waren es Peseten, in Frankreich tauschte man in Franc. Mit der Einführung des Euros gehört dies mittlerweile der Vergangenheit an. Trotzdem ist es dank unterschiedlicher Kaufkraft immer noch so, dass man sich an einigen Orten mehr oder auch weniger leisten kann als im eigenen Land.



Wer etwa als Tourist nach Polen fährt, bekommt gemessen am Wert eines Euros in Deutschland Produkte und Dienstleistungen im Wert von 1,89 Euro. In Griechenland sind es 1,19 Euro, in Italien zumindest noch 1,01 Euro.



Teurer wird es hingegen in Frankreich mit 0,97 Euro oder bei den Nachbarn in den Niederlanden mit 0,93 Euro, wie die Grafik von Statista zeigt. Außerhalb der Eurozone in Großbritannien ist ein deutscher Euro nur noch 87 Cent wert.