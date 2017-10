Flugzeugtoiletten sind kein Ort, an dem man gerne Zeit verbringt. Umso unschöner ist die Vorstellung, dass man dort unfreiwillig bleiben muss. Etwa, weil das Schloss klemmt. Doch die gute Nachricht: Die Rettung wäre nicht sehr kompliziert. Denn die Türen sind relativ einfach von außen zu öffnen. Dank eines gut versteckten Hebels. Er befindet sich in der Regel hinter dem Metallschild, auf dem "Lavatory" (Waschraum) steht. Verschiedene Videos bei Youtube zeigen, wie der Hebel funktioniert. Er dient natürlich in erster Linie der Sicherheit – und sollte nur vom Personal bedient werden. Oder bekommen Sie gerne ungebetenen Besuch auf der Toilette?