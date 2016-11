Fullscreen

Jonas Wresch wurde 1988 in Bad-Dürkheim geboren. Nach seinem Abitur im Jahr 2007 absolvierte er ein 6-monatiges Praktikum als Fotograf bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 2015 schloss er sein Studium des Fotojournalismus und der Dokumentarfotografie an der Fachhochschule Hannover ab. In seinen Projekten konzentriert er sich auf die sozialen Missstände in Lateinamerika und Europa. Seine Arbeiten wurden in verschiedenen Festivals auf der ganzen Welt ausgestellt. Jonas Wresch ist Mitglied der Fotoagentur Agentur Focus. Im Jahr 2016 erhielt er den Freelens Award und arbeitet seit Juli 2016 in der STERN Redaktion als Foto-Stipendiat.

Zurück zur Hauptseite