Unter der Sonne am Persischen Golf will Carlo Ancelotti die Grundlagen für titelreiche Tage legen. Nach den Mini-Weihnachtsferien von nicht einmal zwei Wochen starten die Bayern-Stars erstmals unter der Regie ihres neuen Chefs in das traditionelle Winterquartier nach Katar.

«Wir werden uns im Trainingslager bestmöglich auf das Saisonfinale vorbereiten», erklärte der Italiener. In der Schlussphase des bis zum 11. Januar dauernden Camps steht auch ein Besuch des wieder an der Vereinsspitze thronenden Präsidenten Uli Hoeneß an.

13 Tage nach der Machtdemonstration beim 3:0 gegen Leipzig hebt am Dienstag der Sonderflieger LH 2570 in das Ausrichterland der WM 2022 ab. «Ich war letztes Jahr in Dubai im Trainingslager, das waren perfekte Bedingungen zum Training. Ich hoffe, dass es nun ähnlich wird», sagte Weltmeister Mats Hummels. Der Verlierer einer Dosenwurfwette auf dem Oktoberfest zeigte sich im Internet nicht mehr blondiert, sondern mit der gewohnten dunklen Haarpracht.

Einige Profis werden direkt aus ihrem Urlaubsdomizil nach Doha düsen, wo die Mannschaft in fußläufiger Nähe zum Trainingsplatz im Hotel Al Aziziyah logiert. Der Trainingsplan sieht zwei tägliche Einheiten im Sportzentrum Aspire Academy vor. Ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen, der der Aspire-Gesellschaft gehört, ist für den 10. Januar geplant.

Nach der im Anschluss an die EM zerstückelten und daher schwierigen Vorbereitung hat Ancelotti nun mit Ausnahme des verletzten Jérôme Boateng den kompletten Kader zusammen. Aber auch der Innenverteidiger könnte die Reise in das Emirat mit antreten. Kingsley Coman, der wegen eines Außenbandrisses im Kniegelenk und eines Kapselrisses im Sprunggelenk des linken Beins seit Mitte November ausfällt, soll in Doha weitere Schritte zum Comeback machen. Nicht mitreisen wird Co-Trainer Paul Clement, der Gespräche mit Premier-League-Club Swansea City über ein Engagement als Cheftrainer führt.

Noch gezielter als im Sommer kann der 57-jährige Ancelotti in Katar mit seinem Ensemble arbeiten, das im Idealfall wie im Jahr 2013 das Triple gewinnen soll. «Die entscheidende Phase der Saison steht aber erst im Frühjahr an. Eigentlich sogar schon im Februar mit dem Start der K.o.-Phase in der Champions League. Bis dahin haben wir aber noch ein paar Wochen Ruhe», sagte Ancelotti der «tz». Mit Real Madrid und Paris St. Germain weilte der Italiener schon im Wüstenstaat.

Am 14. Februar und 7. März wollen die Münchner gegen den FC Arsenal in der Königsklasse den nächsten Schritt Richtung Finale am 3. Juni in Cardiff meistern. Zuvor soll das Fußballjahr 2017 mit einem Sieg zum Wiederbeginn der Bundesliga am 20. Januar auswärts gegen den SC Freiburg beginnen. Zum Achtelfinale im DFB-Pokal kommt am 7. Februar der VfL Wolfsburg.

Auch nach Kritik von Politikern und Menschenrechtlern etwa an den Arbeitsbedingungen in Katar halten die Münchner im nun siebten Jahr ihr Trainingslager im Golfstaat ab. Mit dem Hauptstadtflughafen in Katar hatte der Verein im vergangenen Jahr einen langfristigen Sponsorenvertrag geschlossen.