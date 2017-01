Pierre-Emerick Aubameyang ist von den Bundesliga-Profis zum besten Feldspieler des ersten Saison-Halbjahres gewählt worden.

In der Umfrage des Fußball-Fachmagazins «kicker» votierten 33,6 Prozent für den 27 Jahre alten Stürmer von Borussia Dortmund. Die Plätze zwei und drei hinter dem Gabuner, der die Torschützenliste mit 16 Treffern anführt, belegten Emil Forsberg (23,1/RB Leipzig), der auch der «Aufsteiger» der Halbserie ist, und Bayern Münchens Angreifer Robert Lewandowski (14,3). Die Wahl zum besten Torhüter gewann erneut mit großem Vorsprung Bayern-Nationalkeeper Manuel Neuer vor Timo Horn (1. FC Köln) und Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt).

Laut der Umfrage, an der sich 238 Spieler der deutsche Eliteliga beteiligten, besteht kaum Zweifel an einer erfolgreichen Titelverteidigung des FC Bayern. Vor den verbliebenen 18 Spieltagen sehen 84,5 Prozent der Profis den deutschen Meister und derzeitigen Tabellenführer auch am Ende vorn. Immerhin fast jeder Zehnte traut Verfolger Leipzig den Überraschungscoup zu. Auf den BVB entfielen trotz des Zwölf-Punkte-Rückstands auf die Münchner noch 5,0 Prozent der Stimmen. Die geringsten Chancen auf den Klassenverbleib haben nach Ansicht der Befragten Darmstadt 98, der FC Ingolstadt und der Hamburger SV.

«Gewinner unter den Trainern» ist der Österreicher Ralph Hasenhüttl, der mit Leipzig die Liga aufmischte. Auch Niko Kovac (Frankfurt) und Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim) schneiden bei der Beurteilung gut ab. Demgegenüber gilt Dieter Hecking, der beim VfL Wolfsburg beurlaubt wurde und nun Borussia Mönchengladbach trainiert, als größter Verlierer unter den Fußball-Lehrern. Und der jüngst von Wolfsburg nach Paris gewechselte Nationalspieler Julian Draxler ist für die Kollegen der größte Verlierer unter den Spielern.

Wolfsburg ist für die Profis die negative Überraschung der bisherigen Saison. Die Leipziger, die inzwischen zu 66,8 Prozent als Bundesliga-Mitglied akzeptiert werden, überraschten dagegen positiv. Die mit Abstand besten Schiedsrichter sind für die Profis bisher Felix Brych ( München) und Manuel Gräfe (Berlin). Mehr als ein Viertel der Fußballer wollte sich zum Thema Referees gar nicht äußern.