Simon Schempp riss schon vor der Ziellinie die Arme in die Höhe und genoss die Ovationen des Publikums. Gemeinsam mit seiner Partnerin Vanessa Hinz konnte der Biathlet die 15. Auflage der World Team Challenge in Gelsenkirchen für sich entscheiden.

In Abwesenheit der Weltcup-Spitzenreiterin Laura Dahlmeier wurden hinter Schempp (Uhingen) und Hinz (Schliersee) das Mixed-Team mit Erik Lesser (Frankenhain) und Franziska Hildebrandt (Clausthal-Zellerfeld) Zweite. Sie sorgten damit vor rund 38 000 Zuschauern in der Arena des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 erstmals bei der Show-Veranstaltung für einen Doppelerfolg der deutschen Mannschaften.

«Das ist ein Wahnsinn. In der Halle herrscht eine gigantische Stimmung. Das hat großen Spaß gemacht», sagte Schempp. Im Vorjahr waren Schempp und Hinz auf den dritten Platz gefahren. «Vor so einer Kulisse ist es riesig, zu laufen», meinte Hinz. Das russische Duo Alexej Wolkow und Olga Podschufarbowa fuhr auf den dritten Platz.

Die herausragenden Akteure des bisherigen Biathlon-Winters gingen in Gelsenkirchen nicht in die Loipe. Die Partenkirchnerin Dahlmeier bereitet sich lieber auf die Heim-Weltcups in Oberhof (5. bis 8. Januar 2017) und Ruhpolding (10. bis 15. Januar) vor. Der Weltcup-Führende und Vorjahressieger Martin Fourcade (Frankreich) hatte aus privaten Gründen abgesagt. Zudem musste Franziska Preuß (Ruhpolding), die an der Seite ihres Freundes Schempp starten wollten, aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start verzichten.

Nach dem Massenstart lag das Duo Lesser/Hildebrand vorn. Schempp und Hinz waren zur Pause auf dem zweiten Rang. Im finalen Durchgang verkraftete Lesser zunächst einen Stockbruch, doch dann übernahmen Schempp und Hinz die Führung und konnten den Vorsprung halten. Die deutschen Teams dominierten die abschließenden Runden.

Weltcup-Punkte wurden bei der mit 156 000 Euro dotierten Veranstaltung nicht vergeben. Dafür stellte die Streckenführung mit insgesamt 18 Runden über je 1299 Meter und mehreren Steigungen die zehn Mixed-Teams auf bis zu 300 Höhenmeter vor eine Herausforderung. Vor dem Rennen wurde der 30 Jahre alte Staffel-Weltmeister Daniel Böhm zum Abschluss seiner aktiven Biathlon-Karriere offiziell durch den Deutschen Ski-Verband verabschiedet.