Göteborg - Lange vor der Schlusssirene lachte der sonst so knurrig wirkende Bundestrainer Michael Biegler: Mit einer starken Leistung hatten seine Handball-Frauen in Göteborg bei der EM in Schweden die Gastgeberinnen mit 28:22 (12:9) geschlagen und sich das Spiel um Platz fünf gesichert.