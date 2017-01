London (dpa) - Gary Anderson steht unmittelbar vor dem Titel-Hattrick als Darts-Weltmeister. Der 46 Jahre alte Schotte gewann sein Halbfinale gegen Landsmann Peter Wright klar mit 6:3 und steht damit zum dritten Mal in Serie im Endspiel um die begehrte Sid-Waddell-Trophy.

Dort trifft «The Flying Scotsman» am Montagabend auf den Sieger der Partie Michael van Gerwen gegen Raymond van Barneveld (beide Niederlande).

Im Duell mit dem extrovertierten Wright war der Titelverteidiger von Anfang an tonangebend und erspielte sich schnell eine 3:1-Führung. Beim Stande von 3:3-Sätzen warf der Champion 157 Punkte aus und sorgte damit für die Vorentscheidung gegen den in der Folge verunsicherten Wright. Insgesamt gelangen Anderson 15 Aufnahmen mit 180 Zählern. Nach seinen Siegen gegen Benito van de Pas (Niederlande) und Dave Chisnall (England) zeigte er die dritte starke Vorstellung in Serie.

Anderson krönte sich bereits in den Jahren 2015 und 2016 zum Weltmeister. Vor zwei Jahren schlug er Rekordchampion Phil Taylor (England) in einem packenden Endspiel mit 7:6. Ein Jahr darauf bezwang er Adrian Lewis (England) mit 7:5.