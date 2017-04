Mutmaßlicher BVB-Täter ist gefasst

Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach übereinstimmenden mehrerer Medien wie der Nachrichtenagentur DPA und "Spiegel Online" wurde der 28 Jahre alte Mann bei einem Polizeieinsatz in Baden-Württemberg am frühen Freitagmorgen festgenommen.



Der mutmaßliche Täter ist demnach mutmaßlich kein Extremist, er soll im Zusammenhang mit dem Anschlag auf einen Kurssturz der BVB-Aktien gewettet haben. Nach Angaben von NDR, WDR und "SZ" wurde der Mann in der Nähe von Tübingen festgenommen. Nach den Informationen der "Bild"-Zeitung und der DPA wohnte der 28 Jahre alte Tatverdächtige in Baden-Württemberg. Er sei seit dem 13. April - zwei Tage nach dem Rohrbombenanschlag auf den BVB-Bus mit zwei Verletzten - per Haftbefehl wegen 20-fachen versuchten Mordes und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion gesucht worden.

BVB-Aktien vor dem Anschlag geordert

Die "Bild"-Zeitung schreibt, nach den Ermittlungen habe der Verdächtige direkt vom BVB-Mannschaftshotel aus online ein Aktienpaket von 15.000 Optionsscheinen für 78.000 Euro gekauft. Mitarbeiter der betreffenden Bank hätten der Polizei eine Verdachtsanzeige gegen den Mann wegen Geldwäsche übermittelt, weil ihnen der Kauf verdächtig erschien. Im Falle eines deutlichen Kursverlustes der BVB-Aktie hätte der Verdächtige einen Millionengewinn mit den Aktienoptionen machen können.

Der Anschlag auf den Bus des Bundesligsten wurde Mitte April unmittelbar vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den AS Monaco verübt. Dabei wurde der spanische Spieler Marc Bartra an der Hand und am Arm verletzt, daneben verursachte die Explosion einen Sachschaden am Bus. Das Spiel wurde um einen Tag verlegt.