So jung, und schon so fit! Arat Hoseini ist erst drei Jahre alt - und besitzt schon erstaunliche motorische Fähigkeiten. Sprinten auf dem Laufband, Liegestütze oder akrobatische Tricks: Für sein Alter ist das mehr als beeindruckend. Der Dreijährige lebt im Iran, in der Provinz Mazandaran, nördlich der Hauptstadt Teheran. Sein Vater Mohammad trainiert ihn mit Hingabe, und anscheinend ganz ohne Drill: Wie deutlich zu sehen ist, hat Arat viel Spaß an der Bewegung. Bei Instagram hat die kleine Sportskanone schon mehr als eine halbe Millionen Abonnenten. Und sogar in einer chinesischen Talentshow im Fernsehen ist Arat schon aufgetreten. Wie Vater Mohammad erzählt, bemerkte er schon früh das Talent seines Sohnes - und begann es zu fördern. Wenn Arat fleißig weiter trainiert, ist eine sportliche Karriere wohl fast ein Selbstläufer.