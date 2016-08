Arsenal überzeugt mit starkem Özil - Liverpool nur Remis

Der FC Arsenal und Fußball-Weltmeister Mesut Özil scheinen langsam in Form zu kommen. Dem FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp fehlt hingegen immer noch der nötige Schwung in der noch jungen Saison der englischen Premier League.

Arsenal gewann am dritten Spieltag beim FC Watford ungefährdet 3:1 (3:0) und befindet sich nach dem schwachen Start mit nur einem Zähler aus zwei Partien auf dem Weg nach oben. Die Reds kamen in einem unterhaltsamen Spiel bei Tottenham Hotspur trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Das Remis ist nach dem 0:2 gegen Aufsteiger Burnley zu wenig, um Klopps Kritiker verstummen zu lassen.

Die Tore für Arsenal schossen Santi Cazorla (9.), Alexis Sanchez (40.) und Özil (45.+1). Den 1:3-Anschlusstreffer für Watford erzielte Roberto Pereyra (57.). Arsenal, das mit dem deutschen Nationalspieler Shkodran Mustafi vom FC Valencia einig sein soll, ging früh durch Cazorlas Strafstoß in Führung. Sanchez baute die Führung auf 2:0 aus, ehe Özil per Kopf das 3:0 für die dominierenden Gunners besorgte.

Bei Liverpool hatte James Milner per Foulelfmeter für die Führung gesorgt (43.), die Danny Rose (72.) egalisierte. Liverpool rangiert mit vier Punkten im Mittelfeld der Tabelle, die Spurs haben einen Zähler mehr. Milners Tor war ein gutes Omen: In allen 41 Spielen, in denen der Mittelfeldspieler in der Premier League getroffen hatte, verlor sein Team nicht. Die Serie hielt. Allerdings mussten die nordenglischen Gäste noch den verdienten Ausgleich durch Nationalspieler Rose hinnehmen (72.).

«Hoch intensiver Fußball von beiden Seiten», sagte Liverpools Torwart Simon Mignolet. Der Belgier ärgerte sich indes über den verpassten Sieg: «Schade, dass wir nicht drei verdiente Punkte geholt haben.»

Der FC Chelsea hat am dritten Spieltag den dritten Sieg gefeiert. Die Londoner gewannen bei Aufsteiger FC Burnley mit 3:0 (2:0). Die Tore für die Blues markierten Eden Hazard (9.), Willian (41.) und Victor Moses (89.). Das Team von Trainer Antonio Conte spielte von Beginn an drückend überlegen gegen Liverpool-Bezwinger Burnley.

Meister Leicester City feierte beim 2:1 (1:0) gegen Swansea City den ersten Saisonsieg. Englands Fußballer des Jahres Jamie Vardy (32.) brachte das Überraschungsteam der Vorsaison bei starkem Regen 1:0 in Führung. Wesley Morgan (52.) nutzte die Verwirrung im Strafraum nach einer Ecke und vollendete zum 2:0 für den Meister. Vier Minuten später vergab Riyad Mahrez das 3:0: Er scheiterte mit einem Strafstoß am famosen Fabianski (56.). Leroy Fer sorgte mit einem wuchtigen Kopfballtreffer zum 1:2 (81.) noch einmal für Spannung, doch Leicester brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.