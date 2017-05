Bayerns Blackout in Berlin - «Jeder muss in sich gehen»

Berlin - Der kollektive Blackout seiner Basketballer stimmte Bayerns Trainer Sasa Djordjevic extrem nachdenklich. «Jeder muss in sich gehen und überlegen, was er richtig gemacht hat und was nicht», sagte der Serbe nach dem völlig unerwarteten 76:83 bei ALBA Berlin im 2. Playoff-Viertelfinale.