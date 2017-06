Oldenburger Basketballer müssen wegen Rindermesse ausweichen

Rindermesse statt Basketball-Finale: Die EWE Baskets Oldenburg müssen für ein mögliches viertes Bundesliga-Endspiel gegen Brose Bamberg nach Bremen umziehen.

Die Partie am 14. Juni würde in der ÖVB-Arena ausgetragen, weil zeitgleich in der heimischen EWE Arena die Deutsche Holstein Schau stattfindet, wie der Club mitteilte. «Solche Messen werden mit einem Vorlauf von zwei, drei Jahren geplant. Zu diesem Zeitpunkt stand der Rahmenterminkalender der Bundesliga noch gar nicht fest», sagte ein Sprecher der EWE Baskets auf Anfrage. Bei der Veranstaltung wird unter anderem auch der Titel der Miss Germany, der schönsten Holstein Schaukuh, vergeben.

Eine vierte Finalpartie zwischen dem favorisierten Titelverteidiger Bamberg und Oldenburg würde es nur geben, sollte kein Team die ersten drei Spiele der Serie gewinnen. Der Auftakt findet am Sonntag (15.00 Uhr) in Franken statt. Oldenburg hatte das Finale mit einem 78:75-Sieg bei ratiopharm Ulm am Donnerstagabend erreicht.