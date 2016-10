Nico Rosberg will mit einer Revanche für die WM-Niederlage in Austin vor einem Jahr den nächsten Schritt zum möglichen ersten WM-Titel machen.

«Im vergangenen Jahr verlief das Rennen nicht nach meinem Geschmack. Deshalb freue ich mich darauf, dorthin zurückzukommen, und alles dafür zu geben, damit es in diesem Jahr besser läuft», sagte der 31 Jahre alte gebürtige Deutsche vor dem Großen Preis der USA an diesem Wochenende.

Nach zwei Poles in den vergangenen beiden Jahren auf dem Kurs in Texas will er am Sonntag den ersten Sieg auf dem Circuit of the Americas schaffen. Rosberg muss sich aber auf Gegenwehr seines Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton gefasst machen.

Der britische Titelverteidiger hat vor den abschließenden vier Saisonrennen 33 Punkte Rückstand, aus eigener Kraft kann der dreimalige Champion nicht mehr die WM in diesem Jahr gewinnen. «Für mich geht es ab sofort darum, an jedem Rennwochenende so hart wie möglich zu kämpfen, alles für den Sieg zu geben und dann abzuwarten, was dabei herauskommt. Ich werde nicht zurückstecken», kündigte er an. Drei der vier Grand Prix in Austin gewann Hamilton, vor einem Jahr krönte er sich dort vorzeitig zum Weltmeister.