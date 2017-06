Confed Cup: Cristiano Ronaldo schießt Portugal zum Sieg über Russland

Fußball-Europameister Portugal hat seine Chancen auf den Halbfinal-Einzug beim Confederations Cup mit einem Sieg über Gastgeber Russland deutlich verbessert. Die Portugiesen gewannen am Mittwoch in Moskau dank eines Treffers von Torjäger Cristiano Ronaldo 1:0 (1:0). Ronaldo war vor 42.759 Zuschauern in der achten Minute mit einem Kopfball erfolgreich.



Damit hat der Europameister nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Mexiko in der Vorrundengruppe A nun vier Punkte auf dem Konto. Der mit einem 2:0 über Neuseeland gestartete WM-Gastgeber Russland hat vor dem abschließenden Gruppenspiel am Samstag gegen Mexiko weiterhin drei Zähler - und muss ums Weiterkommen zittern. Mexiko kann mit einem Sieg gegen Neuseeland am Abend an den Gastgebern vorbeiziehen.

U21-EM: Spanien ist schon im Halbfinale

Weniger erfolgreich waren die portugiesischen Nachwuchskicker. Bei der U21-EM in Polen verloren die Nachfolger von Ronaldo und Co. mit 1:3 gegen die favorisierten Spanier. Durch die Tore von Saúl Níguez (21. Minute), Sandro Ramírez (65.) und William (Nachspieltzeit) sind die Iberer nicht mehr von der Tabellenspitze der Gruppe B zu verdrängen und sind damit bereits im Halbfinale. Den Treffer für die Portugiesen erzielte der künftige Leipziger Bruma. Auch die Portugiesen haben noch eine Chance aufs Weiterkommen.

Wie Spanien peilt auch die deutsche Mannschaft ihren zweiten Sieg an. Am Abend ist die U21-Auswahl von Dänemark der Gegner.