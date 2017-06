Golden State gewinnt erstes Finalspiel gegen Cleveland

Oakland (dpa) - Es war eine Machtdemonstration! Die Golden State Warriors haben das Auftaktspiel der diesjährigen NBA-Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers in überzeugender Manier gewonnen.

Angeführt von den beiden Superstars Kevin Durant und Stephen Curry bezwangen die Warriors am Donnerstag die Cavaliers mit 113:91 (60:52). «Wir können viel besser spielen, als wir es heute getan haben», sagte Durant.

Durant war mit 38 Punkten - 23 davon erzielte er in der ersten Halbzeit - Topscorer der Partie. Curry steuerte 28 Zähler und zehn Assists zu Golden States Heimsieg bei. «Es ist ein guter Auftakt», sagte Curry nach dem Spiel. «Natürlich wissen wir, dass es am Sonntag wieder 0:0 steht». Da findet Spiel zwei, ebenfalls in Oakland, statt.

LeBron James war mit 28 Punkten Clevelands erfolgreichster Punktesammler. Außerdem holte er 15 Rebounds. Kyrie Irving brachte es auf 24 Zähler. Entscheidend beim Sieg der Warriors war die geringe Anzahl von Ballverlusten aufseiten des Vizemeisters. Golden State verursachte nur vier Ballverluste während der gesamten 48 Spielminuten. Cleveland hingegen verzeichnete 20 Ballverluste, acht davon gingen auf das Konto von James.

Die Warriors gehen durch den Sieg in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 in Führung. Golden State bleibt durch den Erfolg auch im 13. Playoff-Spiel in Serie ungeschlagen. «Sie sind das beste Team, das ich je gesehen habe. Kein anderes Team hat das geschafft. 13-0. Sie brechen jedes Jahr Rekorde», befand Cavaliers-Coach Tyronn Lue.