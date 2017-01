Eisschwimmen: Bei dieser Sportart wird einem vom bloßen Zuschauen kalt

Wer hier mitmacht, muss ziemlich unverfroren sein: Eisschwimmen im oberbayerischen Burghausen. Beim German Open im Ice Swimming geht es nicht nur darum, sich ins Eiswasser des Wöhrsees zu trauen, sondern auch als erster ins Ziel zu kommen. Am Freitag gab es sogar Weltmeisterschaften in 1.000 Meter Freistil. Laut Veranstalter sind knapp 300 Teilnehmer aus 26 Ländern mit von der Partie Beim nationalen Wettbewerb, stehen zur übrigen Auswahl die gängigen Disziplinen wie 100 Meter Freistil, Lagen oder Staffel. Den meisten treibt es schon beim bloßen Zuschauen die Gänsehaut unter die warme Kleidung. Und die Teilnehmer mussten sich am Samstag erst einmal von den Schmerzen erholen. So, wie Sebastian Engel, der 100 Meter Freistil gewann. SEBASTIAN ENGEL, GEWINNER 100 METER FREISTIL: "Wenn man reingeht, geht das. Also, ich hatte so viel Adrenalin intus. Ich glaube, das überdeckt das Ganze so ein bisschen. Richtig Schmerzen hatte ich, als ich dann rauskam. So die ersten fünf Minuten, die taten auch wirklich weh. Also, die Hände haben wirklich wehgetan, die waren gar nicht kalt, sondern die taten einfach nur weh. Da kam dann der Schmerz." Eisschwimmen ist damit auch ein Sport für Mutige. Gar zu schnell kann der Kreislauf versagen und schwere, bis zu tödliche Folgen drohen, wenn man sich falsch verhält. Daher starten die Teilnehmer auch auf eigenes Risiko. Ohne vorherige ärztliche Untersuchung und ohne Sicherheitseinweisung gibt es keinen Sprung ins 2,5 Grad kalte Eiswasser. Für die meisten Teilnehmer ist das schlichtweg eine Herausforderung. Für andere ist wichtig, was für sie dabei am Ende herauskommt, wie für Laura Blöchle. LAURA BLÖCHLE, TEILNEHMERIN: "Es ist einfach ein schönes Gefühl. Und wenn man dann auch noch als Mannschaft startet, dann ist es einfach pures Glück!" Als Belohnung dürfen die Teilnehmer dann auch ins warme, sogar ins heiße Wasser. Das tut gut. CHRISTIAN WOLFERTSTÄTTER, TEILNEHMER: "Ja, das ist die Überwindung, dass man das einfach schafft, ein bisschen was zu schaffen, ein bisschen seinen Körper testen. Das ist einfach ein gutes Gefühl." Beim todesmutigen Hineinsteigen ins frostige Nass gab es am Samstag zumindest es einen Trost: Im Wasser war erheblich wärmer als draußen, denn da herrschten Temperaturen um minus 12 Grad. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber: Im Wasser ist es wärmer als draußen, wo Temperaturen um minus 12 Grad herrschen.