Simon Schempp holt WM-Gold im Biathlon-Massenstart

Simon Schempp hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen den Massenstart gewonnen und damit seine langersehnte erste WM-Einzelmedaille geholt.

Der Uhinger setzte sich zum Abschluss der Titelkämpfe in Tirol in einem packenden Rennen vor dem Norweger Johannes Thingnes Bö und dem Österreicher Simon Eder durch. Damit feierte der 28-Jährige nach zuvor acht Staffel-WM-Medaillen den größten Erfolg seiner Karriere.

Schempp ist der erste deutsche Massenstart-Weltmeister seit Michael Greis 2007. Nach 15 Kilometern hatte er neun Sekunden Vorsprung auf Bö und 10,1 Sekunden auf Eder. Damit haben die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner nach Sprint-Gold von Benedikt Doll zwei WM-Titel abgeräumt. Doll wurde Neunter, direkt gefolgt von Arnd Peiffer. Erik Lesser kam als 21. ins Ziel.

Schempp, der seit Jahren seiner ersten WM-Einzelmedaille hinterherlief, zeigte nun endlich sein Potenzial. In allen vier Schießeinlagen blieb er fehlerfrei und ging zeitgleich mit Eder auf die Schlussrunde. Am Anstieg, an dem Schempp am Samstag noch den Kampf um Staffel-Bronze gegen den Österreicher Dominik Landertinger verloren hatte, setzte er diesmal die entscheidende Attacke.