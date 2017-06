US Open: Kaymer greift die Spitze an - Jäger schafft Cut

Erin Hills (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat am zweiten Tag der 117. Open seine Aufholjagd gestartet. Der 32-Jährige aus Mettmann spielte eine gute 69er-Runde und verbesserte sich mit insgesamt 141 Schlägen vom 45. auf den geteilten 19. Rang.

Mit nur vier Schlägen Rückstand auf die Spitze erhält sich der US-Open-Sieger von 2014 alle Chancen auf seinen dritten Majorsieg. Auch der Münchner Stephan Jäger überstand den Cut und darf am Wochenende beim zweiten Major-Turnier der Saison abschlagen.

Kaymer war mit seiner zweiten Runde auf dem schweren Erin Hills Golf Course sehr zufrieden. Fünf Birdies konnte der Rheinländer auf der Scorekarte notieren. Allerdings musste er auch zwei Schlagverluste hinnehmen. «Ich habe heute wirklich viele gute Schläge gemacht und den Ball sehr gut getroffen», sagte Kaymer dem Portal «Golf.de». «Vor dem Wochenende nur vier Schläge hinten zu liegen bei einem Major ist immer okay. Wenn man gut spielt, ist fünf unter Par immer drin, und man hat am Sonntag eine Chance», sagte die frühere Nummer eins der Welt.

Für Jäger ist der Einzug ins Wochenende bei dem mit zwölf Millionen Dollar dotierten Turnier ein riesiger Erfolg. Der 28 Jahre alte Münchner, der seit seiner Jugend in den USA lebt und dort mit starken Leistungen auf der zweitklassigen Web.com-Tour auf sich aufmerksam macht, überstand zum ersten Mal in seiner Karriere den Cut bei einem Major-Turnier. Jäger absolvierte den im US-Bundesstaat Wisconsin gelegenen Par-72-Kurs mit 73 Schlägen an Tag zwei und belegt mit 144 Schlägen den geteilten 43. Platz. «Ich habe heute echt gut gespielt, denn es war ein klein wenig schwieriger als gestern», sagte Jäger.

An der Spitze der 117. US Open befindet sich nach der zweiten Runde ein Quartett: Die US-Amerikaner Brian Harman und Brooks Koepka sowie die Engländer Paul Casey und Tommy Fleetwood liegen gleichauf mit 137 Schlägen in Führung. US-Star Rickie Fowler, der zum Auftakt eine 65-Runde hinlegte, rutschte nach einer 73er auf den geteilten fünften Platz ab.

Der schwer zu spielende Golfplatz wurde vielen Favoriten zum Verhängnis. So sind die Top Drei der Welt bereits ausgeschieden: Vorjahressieger Dustin Johnson (USA/148), der viermalige Major-Sieger Rory McIlroy (Nordirland/149) sowie Jason Day (Australien/154) scheiterten am Cut von 145 Schlägen. Auch Olympiasieger Justin Rose (England/146) und der Silbermedaillengewinner Henrik Stenson (Schweden/147) sind in Erin Hills nicht mehr dabei.