Das sind die sportlichsten Bundesländer

Die einen wollen Muskeln aufbauen, anderen geht es vor allem darum, abzunehmen und straffer zu werden und wieder andere schätzen vor allem das Wellness-Angebot: 12,3 Prozent der Deutschen sind Mitglieder in einem Fitnessstudio – Tendenz steigend. Innerhalb der Bundesländer gibt es allerdings erhebliche Unterschiede.



Am beliebtesten sind Fitnessstudios demnach in Hamburg: 18,5 Prozent der Bevölkerung des Stadtstaates sind laut Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) Mitglieder in einem Fitnessstudio.



Auch von den Bremern gehen 16,5 Prozent in die Muckibude. Am geringsten ist der Anteil in den neuen Bundesländern, wie die Grafik von Statista zeigt: In Sachsen-Anhalt ist jeder Zehnte Mitglied im Fitnessstudio, bei den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind es sogar nur 7,7 Prozent.