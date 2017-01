Bernie Ecclestone ist nicht mehr der Geschäftsführer der Formel 1. Nach vier Jahrzehnten an der Spitze ist er als Geschäftsführer abgesetzt worden. Der neue Eigentümer Liberty Media gab am Montag bekannt, der Amerikaner Chase Carey übernehme den Posten. Das Magazin "Auto, Motor und Sport" berichtete von dem Wechsel. Ecclestone stammt aus Großbritannien. In seinen frühen Jahren fuhr er selbst Autorennen. Ab Anfang der 1970er Jahre setzte er sich verstärkt für die Professionalisierung der Formel 1 ein. Er vermarktete die Rennveranstaltungen weltweit an Fernsehsender und Werbefirmen. Ecclestone erklärte, er sei Stolz auf das, was er erreicht habe. Der Formel 1 werde er weiter als Berater zur Verfügung stehen. Liberty Media will unter anderem das Geschäft in Nord- und Südamerika vorantreiben.