"Das Auto liegt wie ein Brett" - Ferrari schneller als der Silberpfeil

"Gentleman, please start your engines!" Es ist wieder soweit - die Formel -1-Saison 2017 beginnt traditionell Ende März auf dem Albert Park Circuit. Der Nachfolger von Silberpfeil-Pilot Nico Rosberg als Weltmeister wird nach 20 Rennen beim Grand Prix in Abu Dhabi am 26. November gekürt.



Die aktuelle Saison bringt einschneidende Veränderungen: Die Autos sind schneller, die Reifen breiter und die Motoren lauter. Mercedes bleibt das dominierende Team. Dreifach-Weltmeister Lewis Hamilton ist der größte Favorit auf den Titel. Aber die Konkurrenz wird härter. Er muss sich nicht nur teamintern gegen den Rosberg-Nachfolger Valtteri Bottas durchsetzen, sondern auch gegen Ferrari. Die Scuderia hat ein schnelleres Auto als in den vergangenen Jahren am Start. Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen wollen die Silberpfeile jagen. Und Red Bull mit Daniel Ricciardo und Max Verstappen redet ebenfalls ein Wörtchen mit.



Aus deutscher Sicht richten sich die Blicke neben Vettel auf Nico Hülkenberg, der bei Renault anheuerte und oben angreifen will. Pascal Wehrlein wechselte zu seiner zweiten Formel-1-Saison zum Traditionsteam Sauber. Auch auf seine Entwicklung darf man gespannt sein. Keep Racing!

Hier erhalten Sie alle wichtige Infos und Hintergründe zur Formel 1 2017.



• News und Hintergründe

• Teams und Fahrer im Überblick



• Termine

• die neuen Regeln

+++ Die neuesten Meldungen und Analysen +++

Ferrari beeindruckt die Konkurrenz



Vielleicht wird der Kosename für Sebastian Vettels neuen Ferrari ja wieder ein bisschen verführerischer ausfallen. Derzeit schwärmt ja sogar die Konkurrenz vom SF70H. "Der Ferrari schaut am schnellsten aus. Das Auto liegt wie ein Brett", zitierte auto-motor-und-sport.de Mercedes-Teamaufsichtsratschef Niki Lauda.

Am Donnerstag absolvierte Vettel auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona seine letzten Runden vor dem Beginn der neuen Formel-1-Saison. "Margherita" hieß Vettels Wagen der vergangenen Saison. Um die gleichnamige Pizza ging es nicht, eher um eine Assoziation mit einer ehemaligen italienischen Königin. Vom Thron war der viermalige Weltmeister Vettel aber ebenso wie sein Teamkollege Kimi Räikkönen - noch immer der letzte Champion im Ferrari - weit entfernt.

Die Chancen stehen gut, dass sich das in der neuen Saison ändert. Vettel fuhr am Ende Bestzeit der gesamten Testphase. Der im vergangenen Jahr von Nico Rosberg entthronte dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton wies der Scuderia vorerst die Favoritenrolle zu. "Wir können unsere Augen nicht vor ihnen verschließen, sie machen im Moment einen großartigen Job."

Felipe Massa sichert sich erste Bestzeit bei zweiter Testphase

Williams-Fahrer Felipe Massa hat sich zum Auftakt der Formel-1-Abschlusstests in Barcelona die erste Bestzeit gesichert. Der für diese Saison reaktivierte Brasilianer legte am Dienstag auf dem Circuit de Catalunya mit 1:19,726 Minuten die schnellste Runde vor Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo hin. Massa absolvierte zusammen mit Ferrari-Star Sebastian Vettel mit jeweils 168 Runden die meisten Runden. Vettel wurde Dritter direkt vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Der Brite brachte es wegen eines Unterbodenschadens an seinem Silberpfeil nur auf 49 Umläufe, ehe Valtteri Bottas am Nachmittag das Steuer übernahm.

Seine ersten Runden mit dem neuen C36 konnte Sauber-Pilot Pascal Wehrlein drehen. Wegen einer Nackenverletzung war er für die ersten Probefahrten ausgefallen, nun absolvierte er 47 Umläufe. Dann übernahm sein schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson. "Es ist toll wieder im Auto zu sitzen", sagte der 22-jährige Deutsche bei "Auto, Motor und Sport". Schmerzen habe er keine gehabt. Nico Hülkenberg drehte die siebtschnellste Runde und brachte es auf 58 Runden.

Auf einen reibungslosen Tag hoffte McLaren wieder einmal vergeblich. Das britische Team musste den Motor wechseln, deshalb konnte Stoffel Vandoorne mehrere Stunden keine Ausfahrt unternehmen. Am Ende kam der Belgier auf 80 Runden.

Ferrari macht in Testphase Druck auf die Silberpfeile

Sebastian Vettel traute der zarten Ferrari-Hoffnung noch nicht. "Wir haben immer noch viele Dinge, bei denen wir uns verbessern müssen. Die Liste ist noch ziemlich lang", sagte der 29-Jährige zu den Komplimenten für seinen neuen Dienstwagen nach der ersten Formel-1-Testwoche, die am Donnerstag in Barcelona zu Ende ging. Der SF70H erwies sich an den vier Probetagen auf dem Circuit de Catalunya als vorerst stärkster Gegner für den neuen Silbperpfeil vo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.



Auch am Abschlusstag auf einer künstlich bewässerten Strecke zum Test der neuen Regenreifen machte der Ferrari eine gute Figur, war erneut schnell und zuverlässig. Vettels Teamgefährte Kimi Räikkönen fuhr wie am Dienstag die schnellste Runde des Tages. Am Montag und Mittwoch hatten sich Hamilton und Bottas im Mercedes die Bestzeiten gesichert, dabei aber Vettel jeweils nur hauchdünn distanziert.







Zudem wurde Hamilton am Donnerstag von einem elektronischen Defekt ausgebremst und verzichtete in Absprache mit dem Team auf weitere Runden. Bottas musste am Nachmittag auf Anraten der Ingenieure ebenfalls vorzeitig Feierabend machen. An den ersten drei Tagen hatten sich die beiden Mercedes-Fahrer noch als Kilometerfresser betätigt. Neuzugang Bottas, der das Cockpit des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg übernahm, wusste seinen neuen Arbeitgeber dabei auf Anhieb zu überzeugen. "Er macht einen guten Job, hat sich toll ins Team eingefügt", lobte Hamilton seinen neuen Kollegen.

Völlig neu gebaute Autos am Start

Der zweite Teil der Testfahrten in der kommenden Woche an gleicher Stelle muss nun zeigen, ob die Formel 1 zum ersten Grand Prix am 26. März im australischen Melbourne tatsächlich auf ein enges Duell zwischen Mercedes und Ferrari zusteuert. Vorerst scheint die Scuderia die Regelformen genutzt zu haben, um den Rückstand auf das Weltmeister-Team zumindest spürbar zu verringern.



Alle Teams mussten für dieses Jahr völlig neue Autos bauen, die breiter, flacher, schneller und schwerer beherrschbar sind. Zudem sind auch die Reifen breiter, die wieder von Pirelli bereit gestellt werden. "Diese Autos trennen die Männer von den Buben", sagte Dreifach-Champion Hamilton.



Red Bull hat Nachholbedarf



Noch Nachholbedarf hat offenbar Red Bull, dessen RB13 erst kurz vor dem Test fertig wurde und zu Beginn technische Probleme hatte. "Es ist zu früh, um Vergleiche anzustellen. Die anderen fahren ihr Programm, wir unseres", sagte Max Verstappen nach seinen ersten Runden gelassen.

Dahinter formiert sich ein breites Mittelfeld, aus dem wohl auch Nico Hülkenberg nach seinem Wechsel zu Renault so schnell nicht herausfahren wird. Die größten Sorgen hat wie schon in den Vorjahren McLaren, weil der neue Honda-Motor abermals Schwächen hat. Dem einst titelverwöhnten Traditionsteam und Altmeister Fernando Alonso droht eine weitere Frustsaison.

tis/Christian Hohlmann/DPA





Impressionen aus der Ferrari-Vergangenheit

Niki Lauda (Ferrari) and Patrick Depailler (Tyrrell-Ford), German GP - Nürburgring, 1975. #F1 pic.twitter.com/oax4ph6raM — F1 Images 🏁 (@F1_Images) 7. März 2017

Alle Grand Prixs auf einen Blick

Der Rennkalender 2017

Australien/Melbourne 26. März 7.00 Uhr MESZ China/Shanghai 9. April 8.00 Uhr MESZ Bahrain/Sachir 16. April 17.00 Uhr MESZ Russland/Sotschi 30. April 14.00 Uhr MESZ Spanien/Barcelona 14. Mai 14.00 Uhr MESZ Monaco/Monte Carlo 28. Mai 14.00 Uhr MESZ Kanada/Montreal 9. Juni 20.00 Uhr MESZ Aserbaidschan/Baku 25. Juni 15.00 Uhr MESZ Österreich/Spielberg 9. Juli 14.00 Uhr MESZ Großbritannien/Silverstone 16. Juli 14.00 Uhr MESZ Ungarn/Budapest 30. Juli 14.00 Uhr MESZ Belgien/Spa-Francorchamps 27. August 14.00 Uhr MESZ Italien/Monza 3. September 14.00 Uhr MESZ Singapur/Singapur 17. September 14.00 Uhr MESZ Malaysia/Sepang 1. Oktober 9.00 Uhr MESZ Japan/Suzuka 8. Oktober 7.00 Uhr MESZ USA/Austin 22. Oktober 21.00 Uhr MESZ Mexiko/Mexiko-City 29. Oktober 20.00 Uhr MEZ Brasilien/Sao Paulo 12. November 17.00 Uhr MEZ V.A.E./Abu Dhabi 26. November 14.00 Uhr MEZ

Die Formel 1: Fahrer & Teams 2017

Mercedes AMG Petronas



Lewis Hamilton Großbritannien 32 Jahre Valtteri Bottas Finnland 27 Jahre

Red Bull Racing



Daniel Ricciardo Australien 27 Jahre Max Verstappen Niederlande 19 Jahre

Scuderia Ferrari



Sebastian Vettel Deutschland 29 Jahre Kimi Räikkönen Finnland 37 Jahre

Sahara Force India



Sergio Perez Mexiko 27 Jahre Esteban Ocon Frankreich 20 Jahre

Williams Martini Racing



Felipe Massa Brasilien 35 Jahre Lance Stroll Kanada 18 Jahre

McLaren Honda



Fernando Alonso Spanien 35 Jahre Stoffel Vandoorne Belgien 24 Jahre

Scuderia Toro Rosso



Carlos Sainz Spanien 22 Jahre Daniil Kwjat Russland 22 Jahre

Haas F1 Team



Romain Grosjean Frankreich 30 Jahre Kevin Magnussen Dänemark 24 Jahre

Renault Sport F1 Team



Nico Hülkenberg Deutschland 29 Jahre Joylon Palmer Großbritannien 26 Jahre

Sauber F1 Team



Marcus Ericsson Schweden 26 Jahre Pascal Wehrlein Deutschland 22 Jahre