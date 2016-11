Er ist also tatsächlich gekommen. Schon drei Tage nach dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi, ließ sich Nico Rosberg von den Fans in seiner Geburtsstadt Wiesbaden feiern. Dabei hatte sich der dritte deutsche Formel-1-Weltmeister nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel quasi selbst eingeladen. Er hatte dem Oberbürgermeister der Stadt über Facebook geschrieben: "Meine ganze deutsche Familie kommt halt von hier. Und ich bin auch oft hier gewesen. Besonders früher, um meine Oma zu besuchen. Und daher jetzt hier erste Landung in Europa zurück von Abu Dhabi. Und es freut mich einfach, weil ich möchte diese Zeit jetzt so viel genießen wie möglich. Das ist ein riesen Ereignis für mich gewesen. Ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Und da ist es natürlich sehr, sehr schön, das mit so vielen Menschen wie möglich, die mir nahestehen, zu teilen." Rosberg sprach in Wiesbaden auch über den Druck, der vor dem entscheidenden Rennen in Abu Dhabi auf ihm lag. "Es war sehr, sehr intensiv. Auf jeden Fall. Weil ich war in Führung mit den Punkten beim letzten Wochenende. Daher, nur ich kann es verlieren. Der andere, Lewis, hatte nichts zu verlieren. Und daher, der Druck war bei mir. Und das war extrem intensiv. Sehr, sehr hart. Also mit das Härteste, was ich je erlebt habe. Direkt hinter der Geburt unserer Tochter. Da muss ich immer aufpassen, wer am meisten gelitten hat, war die Vivian damals. Ich habe mir ihr gelitten, mental und so. Und das war schon ein sehr, sehr heftiges Erlebnis am Wochenende. Und dann einfach um so schöner als ich die Zielflagge gesehen habe." Das Verhältnis zu seinem Teamkollegen bei Mercedes, Lewis Hamilton, bleibe problematisch, sagte Rosberg: "Es wird immer schwierig bleiben. Wir sind im gleichen Team und fahren die ganze Zeit um die Rennsiege und um die Titel. Das ist fast unmöglich, da eine gute Beziehung zu haben. Weil, da ist so eine Rivalität. Das ist so intensiv, so kompliziert. Was uns hilft ist, dass wir diesen Respekt haben, diesen Grundrespekt. Weil wir waren beste Freunde als wir 13 Jahre alt waren. Und das hängt immer noch da, glaube ich. Das ist immer noch bei uns. Also bei mir auf jeden Fall und bei ihm glaube ich auch. Und das hilft dann halt durch die schwierigen Phasen durch." Er sei nicht in topform, weil er seit seinem Titel fast durchgefeiert habe, sagte der 31-jährige Sohn des finnischen Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg. Doch schlappmachen gilt nicht. In den nächsten Tagen müssen noch viele Fragen beantwortet und viele Hände geschüttelt werden.